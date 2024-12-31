ЮMoney: виртуальная карта для покупок с кэшбэком — за 0 ₽
- Платите ЮMoney и мгновенно получайте кэшбэк баллами. 1 балл = 1 ₽
- Тратьте баллы в магазинах, в которых можно заплатить кошельком ЮMoney
- Покупайте то, что давно хотели, а рассчитывайтесь потом — равными частями
Кэшбэк до 50%
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Зарегистрируйтесь и платите картой ЮMoney c повышенным кэшбэком баллами в такси, ресторанах, транспорте или за игры. 1 балл = 1 ₽Хочу кэшбэк
Кэшбэк предоставляется новым клиентам в течение 3 месяцев, но не позднее 31.12.2024. Правила акции
Кошелёк ЮMoney
Получите сразу после регистрации. Платите им в онлайне за электронику, одежду, еду и тысячи других товаровПривяжите к кошельку банковскую карту и платите ей — если ваш банк даёт кэшбэк, он будет суммироваться с нашимЗарегистрироваться
Шопинг с кэшбэком, акциями и скидками
Одежда, техника, игры, книги — покупайте вещи со скидками через наш сайт или приложение. Если включите кэшбэк по категориям, за покупки вернутся баллы. 1 балл = 1 ₽
Приложение ЮMoney
Платите за интернет и коммуналку, переводите деньги на карту и в кошельки через смартфон
Скачать приложениеСкачать приложениеКатегория приложения 0+
Платите в онлайн-магазинах по частям
Позвольте себе больше — получайте товары сейчас, а платите потом. Кредит одобряют за несколько минут, есть льготный период и досрочное погашениеГде платить частями